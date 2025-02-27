Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 384/9 - 9A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Võ Thị Sáu, Q3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp cận và phát triển mạng lưới đối tác B2B dựa trên nguồn của công ty

Tư vấn, giới thiệu các giải pháp đào tạo, chương trình hợp tác giáo dục đến doanh nghiệp, trường học và tổ chức liên quan.

Đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác, đảm bảo lợi ích đôi bên và duy trì mối quan hệ lâu dài với đối tác.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ để triển khai chương trình hợp tác, đảm bảo hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả hợp tác, đề xuất cải tiến và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Cập nhật xu hướng thị trường giáo dục, tìm kiếm cơ hội phát triển mới.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Giáo dục, Quan hệ đối tác hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong phát triển đối tác, sales B2B, kinh doanh giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt.

Hiểu biết về thị trường giáo dục, đào tạo, đặc biệt là các chương trình dành cho phụ huynh và trẻ em.

Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các trường học, doanh nghiệp hoặc tổ chức giáo dục.

Tại Công Ty Cổ Phần Bliss Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 40h/tuần ( nghỉ lễ, tết theo quy định)

Tham gia bảo hiểm sức khoẻ toàn diện

Tham gia khám sức khỏe định kỳ

16+ ngày phép/năm

Thưởng theo quý, dự án, năm

Thưởng/Qùa lễ, tết, sinh nhật

Companytrip định kỳ, party sinh nhật,...

Review lương 6 tháng/lần theo kết quả/đánh giá đạt được

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

