Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng + thưởng doanh thu tháng quý năm theo kết quả kinh doanh của Công ty. Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước ( Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật Lao Động) Được xét tăng lương định kỳ, thưởng xứng đáng theo sự nỗ lực và đóng góp trong công việc Cơ hội được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, được huấn luyện và đào tạo để phát triển nghề nghiệp lâu dài. Có cơ hội thăng tiến sau mỗi 06 tháng, có điều kiện khẳng định bản thân, phát triển các mố, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Kinh doanh trực tiếp nguồn sản phẩm công cụ dụng cụ do công ty nhập khẩu, phân phối với khách hàng, đối tác

Tìm kiếm thông tin khách hàng mới, thiết lập quan hệ, giữ liên lạc với khách hàng, đối tác.

Khảo sát, tìm kiếm thị trường mục tiêu

Chăm sóc, duy trì, phát triển các mối quan hệ với khách hàng hiện hữu và các khách hàng tiềm năng của công ty, thúc đẩy doanh số bán hàng.

Tiếp nhận yêu cầu, thắc mắc của khách hàng, đề xuất phương án giải quyết khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Cập nhật thường xuyên danh sách khách tiềm năng và nhu cầu của họ, báo cáo khả năng đầu tư để trưởng bộ phận kết hợp lập kế hoạch tiếp cận khách hàng.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, linh động, trung thực, siêng năng, chịu khó, ham học hỏi.

Chủ động trong công việc

Chịu được áp lực công việc cao

Có tinh thần trách nhiệm cao

Biết sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, v.v), Internet.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin