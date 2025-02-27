Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản 7
- 9tr, thu nhập 40
- 100tr/tháng, 500tr
- 1 tỷ/năm HOA HỒNG từ 50
- 60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h Được hỗ trợ phí ĐĂNG TIN hàng tuần Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,... Được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ tận tâm Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ miễn phí, Tư vấn Pháp lý về BĐS với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,......, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng tiềm năng với nguồn hàng có sẵn
Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm
Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng
Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí (cầm tay chỉ việc nhiệt tình)
Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI