Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản 7 - 9tr, thu nhập 40 - 100tr/tháng, 500tr - 1 tỷ/năm HOA HỒNG từ 50 - 60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h Được hỗ trợ phí ĐĂNG TIN hàng tuần Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,... Được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ tận tâm Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ miễn phí, Tư vấn Pháp lý về BĐS với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,......, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng tiềm năng với nguồn hàng có sẵn

Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm

Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng

Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, không ngại khó khăn, đam mê kiếm tiền

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí (cầm tay chỉ việc nhiệt tình)

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.