Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 169 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh

- Hỗ trợ NVKD triển khai hoạt động chào hàng, tiếp thị.

- Tiếp nhận thông tin, báo giá cho khách hàng và thực hiện thủ tục bán hàng theo quy định

- Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý khiếu nại của khách hàng

- Tham gia tổng hợp, báo cáo thông tin về công tác bán hàng

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại

- Giới tính: Nữ, dưới 35 tuổi

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tương đương (Sale Admin, Trợ lý Kinh doanh). Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

- Giao tiếp tốt, khéo léo

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi

- Trung thực, cẩn thận, chịu khó

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn: Từ 10-12 Triệu đồng/Tháng, theo năng lực và hiệu quả.

+ Chưa bao gồm các hình thức Thưởng: Đa dạng, phong phú: Thưởng Quý/Năm, Thưởng thành tích,…

- Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe và điện thoại, các chế độ công tác phí theo quy định.

- Đãi ngộ, phúc lợi khác:

+ Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,…)

+ Nghỉ mát trong và ngoài nước + hưởng đầy đủ các chế độ Thưởng lễ tết trong năm, các chế độ hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau,...

+ Chính sách dài hạn: Chính sách hỗ trợ mua xe ô tô, nhà ở, bảo hiểm nhân thọ…

- Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h00 – 17h00); Nghỉ luân phiên thứ 7 và Chủ nhật.

- Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát

