Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 169 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Hỗ trợ NVKD triển khai hoạt động chào hàng, tiếp thị.
- Tiếp nhận thông tin, báo giá cho khách hàng và thực hiện thủ tục bán hàng theo quy định
- Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý khiếu nại của khách hàng
- Tham gia tổng hợp, báo cáo thông tin về công tác bán hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại
- Giới tính: Nữ, dưới 35 tuổi
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tương đương (Sale Admin, Trợ lý Kinh doanh). Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
- Giao tiếp tốt, khéo léo
- Nhanh nhẹn, ham học hỏi
- Trung thực, cẩn thận, chịu khó

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn: Từ 10-12 Triệu đồng/Tháng, theo năng lực và hiệu quả.
+ Chưa bao gồm các hình thức Thưởng: Đa dạng, phong phú: Thưởng Quý/Năm, Thưởng thành tích,…
- Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe và điện thoại, các chế độ công tác phí theo quy định.
- Đãi ngộ, phúc lợi khác:
+ Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,…)
+ Nghỉ mát trong và ngoài nước + hưởng đầy đủ các chế độ Thưởng lễ tết trong năm, các chế độ hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau,...
+ Chính sách dài hạn: Chính sách hỗ trợ mua xe ô tô, nhà ở, bảo hiểm nhân thọ…
- Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h00 – 17h00); Nghỉ luân phiên thứ 7 và Chủ nhật.
- Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 169 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

