Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN NAM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN NAM SƠN
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Được đào tạo về sản phẩm và chiến lược Marketing. Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định. Lương căn bản(theo kinh nghiệm) + hưởng hoa hồng bán hàng. Được hưởng chế độ BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLĐ theo quy định nhà nước., Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Tìm kiếm,khảo sát thị trường.
Triển khai và báo cáo chiến lược kinh doanh
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 20 đến 45 tuổi.
Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Có khả năng giao tiếp tốt và hoạt động độc lập.
Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực chuyên môn.
Lý lịch rõ ràng, không tiền án, tiền sự.
Số lượng: 05 người.
Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Có khả năng giao tiếp tốt và hoạt động độc lập.
Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực chuyên môn.
Lý lịch rõ ràng, không tiền án, tiền sự.
Số lượng: 05 người.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN NAM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN NAM SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI