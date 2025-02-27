Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Viair làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Viair
- Hồ Chí Minh:
- 242/45 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh trong khu vực được giao, đảm bảo doanh số và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với mục tiêu của công ty
Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh
Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh
Quản lý doanh số và thị trường
Phối hợp với các phòng ban khác
Báo cáo tình hình kinh doanh và đánh giá hiệu quả chiến lược kinh doanh, đề xuất giải pháp tối ưu hóa kết quả, cập nhật chiến lược cạnh tranh để duy trì lợi thế.
Địa điểm làm việc: 242/45 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 - 2 năm ở vị trí quản lý.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị, Marketing hoặc liên quan
YC khác:
Tính cách trung thực, siêng năng, tự tin, tác phong chuẩn mực và có trách nhiệm.
Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo, truyền cảm hứng cho đội ngũ.
Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch chiến lược.
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Chịu được áp lực công việc và chỉ tiêu doanh số.
Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm quản lý kinh doanh là lợi thế.
Có thể đi công tác trong khu vực quản lý.
Tại Công Ty Cổ Phần Viair Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng đạt định mức doanh số
Phụ cấp điện thoại
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các khoá đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của công ty (BHYT, BHXH, thưởng Lễ, Tết,…)
Được tham gia các hoạt động và đãi ngộ đặc biệt của công ty dành cho nội bộ: Sinh nhật, du lịch, thưởng Lễ, Tết,…
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viair
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI