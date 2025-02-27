Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Viair làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 242/45 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh trong khu vực được giao, đảm bảo doanh số và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với mục tiêu của công ty

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh

Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh

Quản lý doanh số và thị trường

Phối hợp với các phòng ban khác

Báo cáo tình hình kinh doanh và đánh giá hiệu quả chiến lược kinh doanh, đề xuất giải pháp tối ưu hóa kết quả, cập nhật chiến lược cạnh tranh để duy trì lợi thế.

Địa điểm làm việc: 242/45 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3-5 năm về ngành khóa cửa – phụ kiện ngành mộc (khóa cửa – bản lề - hít cửa,…).

Ít nhất 1 - 2 năm ở vị trí quản lý.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị, Marketing hoặc liên quan

YC khác:

Tính cách trung thực, siêng năng, tự tin, tác phong chuẩn mực và có trách nhiệm.

Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo, truyền cảm hứng cho đội ngũ.

Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch chiến lược.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Chịu được áp lực công việc và chỉ tiêu doanh số.

Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm quản lý kinh doanh là lợi thế.

Có thể đi công tác trong khu vực quản lý.

Tại Công Ty Cổ Phần Viair Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận khi phỏng vấn (Lương cứng + %hoa hồng + phụ cấp + thưởng)

Thưởng đạt định mức doanh số

Phụ cấp điện thoại

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Tham gia các khoá đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của công ty (BHYT, BHXH, thưởng Lễ, Tết,…)

Được tham gia các hoạt động và đãi ngộ đặc biệt của công ty dành cho nội bộ: Sinh nhật, du lịch, thưởng Lễ, Tết,…

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viair

