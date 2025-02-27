Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 23/30 đường C1, phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện triển khai phát triển sản phẩm sinh học phân tử do quản lý đưa xuống
- Chủ động nghiên cứu các đề tài liên quan đến sản phẩm nhằm tăng thêm các kiến thức về sản phẩm phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sinh học/ Công Nghệ Sinh Học/ Hóa học/ Sinh học phân tử
- Có khả năng đọc tài liệu kỹ thuật và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và tin học cơ bản.
- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao.
- Có kỹ năng làm việc độc lập, giải quyết sự cố.
- Có khả năng đi công tác ngooài tỉnh.
- Thành thạo các thủ tục nghiệm thu, bàn giao sản phẩm
- Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt.
- Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm thực tế về kinh doanh vi sinh

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng + thưởng KPI
- Phép năm: 12 ngày/ năm
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.
- Lương tháng 13.
- Xét tăng lương hàng năm.
- Các chế độ khác: phụ cấp tiền ăn trưa, xăng xe, điện thoại, du lịch công ty hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 23/30 Đường C1, P. 13, Q. Tân Bình,Tp. Hồ Chí Minh

