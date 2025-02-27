Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23/30 đường C1, phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện triển khai phát triển sản phẩm sinh học phân tử do quản lý đưa xuống

- Chủ động nghiên cứu các đề tài liên quan đến sản phẩm nhằm tăng thêm các kiến thức về sản phẩm phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sinh học/ Công Nghệ Sinh Học/ Hóa học/ Sinh học phân tử

- Có khả năng đọc tài liệu kỹ thuật và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và tin học cơ bản.

- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao.

- Có kỹ năng làm việc độc lập, giải quyết sự cố.

- Có khả năng đi công tác ngooài tỉnh.

- Thành thạo các thủ tục nghiệm thu, bàn giao sản phẩm

- Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt.

- Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm thực tế về kinh doanh vi sinh

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng + thưởng KPI

- Phép năm: 12 ngày/ năm

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.

- Lương tháng 13.

- Xét tăng lương hàng năm.

- Các chế độ khác: phụ cấp tiền ăn trưa, xăng xe, điện thoại, du lịch công ty hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Hoá Chất Đông Nam

