Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập bao gồm Lương CB+ phụ cấp + %HH - > tổng thu nhập trung bình từ 10 - 13tr/ tháng Thưởng hiệu suất trên doanh số bán hàng Thưởng cuối năm/ thưởng Tết Môi trường làm việc thân thiện và năng động Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp Hỗ trợ phát triển các kỹ năng mềm, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới

Thực hiện các chương trình bán hàng, khuyến mãi của Công ty

Thực hiện các phần việc chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Lập báo cáo công việc theo quy định của Công ty.

Thực hiện các công việc kinh doanh khác do cấp trên phân công

Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó, siêng năng

Tự túc phương tiện di chuyển

Thử việc 02 tháng

Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Tại CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 13 triệu VND

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)

