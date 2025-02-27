Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thu nhập bao gồm Lương CB+ phụ cấp + %HH

- > tổng thu nhập trung bình từ 10

- 13tr/ tháng Thưởng hiệu suất trên doanh số bán hàng Thưởng cuối năm/ thưởng Tết Môi trường làm việc thân thiện và năng động Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp Hỗ trợ phát triển các kỹ năng mềm, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới
Thực hiện các chương trình bán hàng, khuyến mãi của Công ty
Thực hiện các phần việc chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng.
Lập báo cáo công việc theo quy định của Công ty.
Thực hiện các công việc kinh doanh khác do cấp trên phân công
Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó, siêng năng
Tự túc phương tiện di chuyển
Thử việc 02 tháng
Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Tại CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 13 triệu VND
Lương cứng: 6 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 22 VSIP II-A, đường 23, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

