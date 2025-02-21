Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề B3 - 17 Vinhomes Gardenia – Hàm Nghi – Nam Từ Liêm – TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Mô tả công việc:

• Tìm kiếm đối tác, khách hàng có nhu cầu lắp đặt thang máy.

• Khảo sát, tư vấn và bán hàng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.

• Phát triển và mở rộng mối quan hệ với đối tác, khách hàng.

• Triển khai thực hiện các chỉ tiêu doanh số bán hàng theo kế hoạch của Công ty.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên khối kỹ thuật: cơ khí, điện, điện tử, tự động hoá, kiến trúc, xây dựng….

• Có khả năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục khách hàng.

• Có sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt huyết.

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng kỹ thuật (cơ khí, điện, tự động hóa, xây dựng,...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

