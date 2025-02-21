Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề B3

- 17 Vinhomes Gardenia – Hàm Nghi – Nam Từ Liêm – TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Mô tả công việc:
• Tìm kiếm đối tác, khách hàng có nhu cầu lắp đặt thang máy.
• Khảo sát, tư vấn và bán hàng.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.
• Phát triển và mở rộng mối quan hệ với đối tác, khách hàng.
• Triển khai thực hiện các chỉ tiêu doanh số bán hàng theo kế hoạch của Công ty.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên khối kỹ thuật: cơ khí, điện, điện tử, tự động hoá, kiến trúc, xây dựng….
• Có khả năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục khách hàng.
• Có sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt huyết.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng kỹ thuật (cơ khí, điện, tự động hóa, xây dựng,...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề B3-17 Vinhomes Gardenia – Hàm Nghi – Nam Từ Liêm – TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

