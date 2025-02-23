Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, Truyền hình, Camera do FPT Telecom đang cung cấp.
Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tuổi từ 20-35
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, tất cả các chuyên ngành. Chấp nhận bằng THPT nếu có kinh nghiệm liên quan như kinh doanh, bán hàng, tiếp thị,...
Yêu thích và đam mê công việc liên quan kinh doanh, bán hàng
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
