Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH HÀ NỘI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương cứng từ 8 - 10tr (thoả thuận theo năng lực) + Hoa hồng KHỦNG từ 15 - 25%. Mức thu nhập 15 - 30tr ++ - Cung cấp thiết bị điện thoại - Được đóng BHXH và BHYT. - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội học hỏi phát triển bản thân. - Cơ hội du lịch & trải nghiệm thực tế, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, bán tour du lịch trong nước & quốc tế

- Chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường

- Báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, quý, năm lên cấp quản lý trực tiếp

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm với các ứng viên đúng ngành du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn. Ưu tiên có kinh nghiệm sale tour là 1 lợi thế.

- Nhanh nhẹn, chủ động, có kỹ năng bán hàng

- Yêu thích du lịch, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH HÀ NỘI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH HÀ NỘI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.