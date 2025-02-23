Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Phillips homes việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Phillips homes việt nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sáng 8h
- 12h, chiều 13h30
- 17h30 nghỉ chủ nhật. Được đóng BHXH sau 1 năm làm việc Được nghỉ và hưởng chế độ lễ tết theo chế độ của công ty Được đạo tạo, hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Trực page quảng cáo, tư vấn, làm báo giá cho khách
Tìm kiếm nguồn khách ở các hội nhóm
Đo đạc trực tiếp tại công trình
Đăng bài quảng cáo hàng ngày ở page và zalo cá nhân
Chụp ảnh, quay video, ghép video quảng cáo sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, tuối từ 20 đến 35 tuổi
Cần cù, chăm chỉ, chịu khó, có ý chí cầu tiến
Có sức khỏe tốt, và có phương tiện đi lại
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Tại Công ty cổ phần Phillips homes việt nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: 4 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phillips homes việt nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
