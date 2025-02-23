Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Phillips homes việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sáng 8h - 12h, chiều 13h30 - 17h30 nghỉ chủ nhật. Được đóng BHXH sau 1 năm làm việc Được nghỉ và hưởng chế độ lễ tết theo chế độ của công ty Được đạo tạo, hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Trực page quảng cáo, tư vấn, làm báo giá cho khách

Tìm kiếm nguồn khách ở các hội nhóm

Đo đạc trực tiếp tại công trình

Đăng bài quảng cáo hàng ngày ở page và zalo cá nhân

Chụp ảnh, quay video, ghép video quảng cáo sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, tuối từ 20 đến 35 tuổi

Cần cù, chăm chỉ, chịu khó, có ý chí cầu tiến

Có sức khỏe tốt, và có phương tiện đi lại

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại Công ty cổ phần Phillips homes việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng: 4 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phillips homes việt nam

