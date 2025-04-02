Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Số 16, đường 1, Khu tập thể F361 An Dương, Huyện An Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thường xuyên trao đổi với khách hàng để chào hàng, bán sản phẩm.

- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, công nợ, thu hồi hàng hóa, CTKM, làm các báo cáo định kỳ.

- Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng, đối chiếu công nợ báo cho kế toán thanh toán.

- Lập form mẫu, bảng biểu phù hợp công việc bộ phận

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển Nữ

- Yêu cầu ứng viên có nghiệp vụ kế toán.

- Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng - Chuyên ngành kinh tế

- Trung thực và có tinh thần trách nhiệm.

- Có kinh nghiệm làm một trong các nghiệp vụ: CSKH, telesales, trợ lý kinh doanh,... là một lợi thế.

- Kỹ năng bán hàng trên mạng là một lợi thế.

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Thành thạo excel

Tại Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 8 - 10 triệu + Hoa hồng.

- Thưởng doanh số, thưởng KPI, thưởng cuối năm.

- Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.

- Nghỉ các ngày lễ khác hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước.

- Được tham gia BHXH, BHYT ... và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh

