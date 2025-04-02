Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Số 16, đường 1, Khu tập thể F361 An Dương, Huyện An Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thường xuyên trao đổi với khách hàng để chào hàng, bán sản phẩm.
- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, công nợ, thu hồi hàng hóa, CTKM, làm các báo cáo định kỳ.
- Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng, đối chiếu công nợ báo cho kế toán thanh toán.
- Lập form mẫu, bảng biểu phù hợp công việc bộ phận

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển Nữ
- Yêu cầu ứng viên có nghiệp vụ kế toán.
- Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng - Chuyên ngành kinh tế
- Trung thực và có tinh thần trách nhiệm.
- Có kinh nghiệm làm một trong các nghiệp vụ: CSKH, telesales, trợ lý kinh doanh,... là một lợi thế.
- Kỹ năng bán hàng trên mạng là một lợi thế.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Thành thạo excel

Tại Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 8 - 10 triệu + Hoa hồng.
- Thưởng doanh số, thưởng KPI, thưởng cuối năm.
- Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.
- Nghỉ các ngày lễ khác hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước.
- Được tham gia BHXH, BHYT ... và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh

Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 171 Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

