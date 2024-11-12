Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO
- Hà Nội: LK31
- 08 Khu đô thị mới Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn, giới thiệu, (online, offline) cho khách hàng về các dịch vụ sản xuất Mỹ phẩm
Cùng với bộ phận Marketing, phòng nghiên cứu - phát triển sản phẩm, phòng thiết kế phân tích, cập nhật mẫu mã và đưa ra chiến lược bán hàng phù hợp
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.
Báo cáo định kỳ hàng ngày, tuần, tháng, năm cho các cấp trong phòng về hoạt động kinh doanh cá nhân, về nhu cầu , mối quan tâm của khách hàng.
Hỗ trợ phòng kế toán theo dõi quá trình thực hiện, đốc thúc công nợ đúng hạn.
Đề xuất phương án, biện pháp để thúc đẩy kinh doanh.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 1 năm làm Kinh doanh, sale, ....
Có laptop cá nhân
Ứng viên yêu thích làm đẹp,biết tư vấn và sử dụng nên tảng xã hội tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về nghiệp vụ, nhiều cơ hội thăng tiến...
Thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng.
Các chế độ thưởng Lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch, sinh nhật hàng năm.
Đóng bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, làm việc 8 giờ / ngày và theo yêu cầu thực tế khi phát sinh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
