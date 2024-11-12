Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK31

- 08 Khu đô thị mới Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn, giới thiệu, (online, offline) cho khách hàng về các dịch vụ sản xuất Mỹ phẩm
Cùng với bộ phận Marketing, phòng nghiên cứu - phát triển sản phẩm, phòng thiết kế phân tích, cập nhật mẫu mã và đưa ra chiến lược bán hàng phù hợp
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.
Báo cáo định kỳ hàng ngày, tuần, tháng, năm cho các cấp trong phòng về hoạt động kinh doanh cá nhân, về nhu cầu , mối quan tâm của khách hàng.
Hỗ trợ phòng kế toán theo dõi quá trình thực hiện, đốc thúc công nợ đúng hạn.
Đề xuất phương án, biện pháp để thúc đẩy kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25 - 35
Kinh nghiệm 1 năm làm Kinh doanh, sale, ....
Có laptop cá nhân
Ứng viên yêu thích làm đẹp,biết tư vấn và sử dụng nên tảng xã hội tốt
viên yêu thích làm đẹp,biết tư vấn và sử dụng nên tảng xã hội tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 – 12 triệu + % hoa hồng theo doanh số không giới hạn
Được đào tạo về nghiệp vụ, nhiều cơ hội thăng tiến...
Thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng.
Các chế độ thưởng Lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch, sinh nhật hàng năm.
Đóng bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, làm việc 8 giờ / ngày và theo yêu cầu thực tế khi phát sinh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK31-08 Khu đô thị mới Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246155
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unilever Vietnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unilever Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SVP Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 950 - 11 USD
SVP Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn 950 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1 USD
Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH ZIGExN VeNtura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus Investment and Consultancy JSC
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Pegasus Investment and Consultancy JSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unilever Vietnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unilever Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SVP Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 950 - 11 USD
SVP Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn 950 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1 USD
Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH ZIGExN VeNtura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus Investment and Consultancy JSC
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Pegasus Investment and Consultancy JSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
50 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÀO THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÀO THỊ
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu PPP Laser Clinic Viet Nam
10 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm