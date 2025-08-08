Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 127 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi xuất – nhập – tồn kho hàng ngày, cập nhật chính xác vào phần mềm hoặc sổ sách kế toán.
Theo dõi xuất – nhập – tồn kho
Kiểm tra và đối chiếu các chứng từ nhập, xuất kho với thực tế.
các chứng từ nhập, xuất
Phối hợp với thủ kho để kiểm kê định kỳ (thường là hàng tháng, quý) và đột xuất khi cần.
kiểm kê định kỳ
Lưu trữ, quản lý và bảo mật chứng từ kế toán kho đầy đủ, khoa học.
bảo mật chứng từ kế toán kho
Làm báo cáo xuất – nhập – tồn, báo cáo kiểm kê, báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
xuất – nhập – tồn
Phối hợp với các bộ phận (mua hàng, sản xuất, bán hàng) để đảm bảo thông tin hàng hóa thống nhất và kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Sử dụng tốt Excel và phần mềm kế toán (Misa)
Kỹ năng phối hợp và giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-12 Triệu + bao cơm trưa.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN, sinh nhật, nghỉ lễ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam

Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 295 Đ. Liên Phường, Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

