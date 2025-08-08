Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 127 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Theo dõi xuất – nhập – tồn kho hàng ngày, cập nhật chính xác vào phần mềm hoặc sổ sách kế toán.
Kiểm tra và đối chiếu các chứng từ nhập, xuất kho với thực tế.
Phối hợp với thủ kho để kiểm kê định kỳ (thường là hàng tháng, quý) và đột xuất khi cần.
Lưu trữ, quản lý và bảo mật chứng từ kế toán kho đầy đủ, khoa học.
Làm báo cáo xuất – nhập – tồn, báo cáo kiểm kê, báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Phối hợp với các bộ phận (mua hàng, sản xuất, bán hàng) để đảm bảo thông tin hàng hóa thống nhất và kịp thời.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Sử dụng tốt Excel và phần mềm kế toán (Misa)
Kỹ năng phối hợp và giao tiếp tốt.
Tại Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN, sinh nhật, nghỉ lễ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đồng Tiến Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
