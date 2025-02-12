Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất MDF Hải Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất MDF Hải Dương
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất MDF Hải Dương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất MDF Hải Dương

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lầu 18, Tòa Nhà Becamex, 230 Đại Lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng;
- Duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng hiện tại;
- Làm báo giá, chuẩn bị hợp đồng;
- Chịu trách nhiệm quản lý các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng: chuẩn bị giấy tờ giao dịch mới, hợp đồng, phụ lục hợp đồng, Thông báo chấm dứt hợp đồng, thời hạn thanh toán;
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng;
- Cập nhật số liệu bán hàng, mỗi ngày/tuần/tháng để tạo ra báo cáo cần thiết cho Ban Giám Đốc;
- Tiếp nhận và phối hợp với các bộ phận khác giải quyết các vấn đề của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 20 tuổi trở lên;
- Tốt nghiệp các ngành có liên quan đến kinh doanh “hoặc” có kinh nghiệm 01-03 năm kinh nghiệm bán hàng bất kỳ. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành gỗ hoặc các mặt hàng khác liên quan trực tiếp đến gỗ.
“hoặc”
- Tính cách: nhanh nhẹn, chi tiết, cẩn thận, trung thực, ham học hỏi, có khả năng chịu được áp lực;
- Ưu tiên những ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất MDF Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 08-12 triệu/ tháng (Có thỏa thuận xứng đáng với khả năng) + % hoa hồng từng đơn hàng;
- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau thời gian thử việc;
- Chế độ thưởng, tăng lương hàng năm, tăng lương theo năng lực;
- Làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ trung, rõ ràng về tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược và có giá trị cốt lỗi cụ thể;
- Lương, thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ....
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất MDF Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất MDF Hải Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu 2, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

