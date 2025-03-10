Tuyển Nhân viên kinh doanh Đặng Tùng Studio làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Bảo tàng thế giới cà phê,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tham gia vào đội ngũ tư vấn bán hàng của studio. Tư vấn khách bán ảnh in thêm .

Tư vấn gói chụp, trang phục, concept chụp .

Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/dịch vụ, ưu đãi, chương trình khuyến mãi.

Hỗ trợ khách hàng trong việc đặt hàng, thanh toán, giao hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của studio . Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm sale 1 năm.

Ngoại hình ưa nhìn .

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu.

Nắm vững kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đào tạo bài bản về sản phẩm/dịch vụ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

