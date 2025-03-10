Tuyển Nhân viên kinh doanh Đặng Tùng Studio làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Đặng Tùng Studio
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- Bảo tàng thế giới cà phê,Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tham gia vào đội ngũ tư vấn bán hàng của studio. Tư vấn khách bán ảnh in thêm .
Tư vấn gói chụp, trang phục, concept chụp .
Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/dịch vụ, ưu đãi, chương trình khuyến mãi.
Hỗ trợ khách hàng trong việc đặt hàng, thanh toán, giao hàng.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của studio . Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm sale 1 năm.
Ngoại hình ưa nhìn .
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
Thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Ngoại hình ưa nhìn .
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
Thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Đặng Tùng Studio Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về sản phẩm/dịch vụ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đặng Tùng Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI