Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Ô TÔ HYUNDAI HOÀNG VIỆT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ HYUNDAI HOÀNG VIỆT
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 15A Nguyễn Chí Thanh, Tân An, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Đón tiếp khách hàng đến showroom.
Tư vấn xe, bán hàng và các thủ tục liên quan cho khách hàng.
Giao xe và hướng dẫn sử dụng, thực hiện hỗ trợ sau bán hàng.
Hỗ trợ và thực hiện cho Khách Lái thử xe khi có nhu cầu.
Chủ động khai thác thị trường tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Tham gia và thực hiện các hoạt động và sự kiện của Công ty.
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/ Nữ
Độ tuổi: Từ 20 đến 30
Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Nhanh nhẹn, biết sử dụng tin học văn phòng. Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ngoại hình ưa nhìn, Nam cao trên 1m65, Nữ cao trên 1m60
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng và có bằng lái B2 trở lên.
Độ tuổi: Từ 20 đến 30
Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Nhanh nhẹn, biết sử dụng tin học văn phòng. Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ngoại hình ưa nhìn, Nam cao trên 1m65, Nữ cao trên 1m60
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng và có bằng lái B2 trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ HYUNDAI HOÀNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng, phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn trước khi nhận việc.
Hợp đồng lao động, BHXH, BHYT theo quy định.
Đồng phục công ty cấp phát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn trước khi nhận việc.
Hợp đồng lao động, BHXH, BHYT theo quy định.
Đồng phục công ty cấp phát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ HYUNDAI HOÀNG VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI