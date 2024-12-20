Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat - CN Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat - CN Đà Nẵng
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đường số 10, KCN Hòa Khánh, Liên Chiều, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Đi thị trường khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế kết hợp với làm việc tại văn phòng công ty
• Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới trực tiếp hoặc gián tiếp và chăm sóc khách hàng cũ.
• Xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo lên cấp trên khi cần thiết.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ngoại hình ưa nhìn, tác phong làm việc chuyên nghiệp;
• Có khả năng giao tiếp tốt, tính thuyết phục cao đối với khách hàng/đối tác tương lai.
• Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, Kỹ thuật,
• Ưu tiên nếu có kinh nghiệm kinh doanh ngành Vật liệu xây dựng, tôn, sắt thép là một lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat - CN Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập ( lương cứng+ phụ cấp+ doanh số ): 8 – 15 triệu/tháng
• Có khả năng thăng tiến cùng quy mô công ty
• Được đào tạo thêm về chuyên môn ngành nghề.
• Môi trường làm việc năng động, thoải mái.
• Được tham gia team building/ du lịch hàng năm.
• Bảo hiểm y tế & xã hội
• Thưởng tháng 13 , sinh nhật, lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat - CN Đà Nẵng
