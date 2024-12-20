Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat - CN Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đường số 10, KCN Hòa Khánh, Liên Chiều, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Đi thị trường khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế kết hợp với làm việc tại văn phòng công ty

• Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới trực tiếp hoặc gián tiếp và chăm sóc khách hàng cũ.

• Xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo lên cấp trên khi cần thiết.

• Ngoại hình ưa nhìn, tác phong làm việc chuyên nghiệp;

• Có khả năng giao tiếp tốt, tính thuyết phục cao đối với khách hàng/đối tác tương lai.

• Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, Kỹ thuật,

• Ưu tiên nếu có kinh nghiệm kinh doanh ngành Vật liệu xây dựng, tôn, sắt thép là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat - CN Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập ( lương cứng+ phụ cấp+ doanh số ): 8 – 15 triệu/tháng

• Có khả năng thăng tiến cùng quy mô công ty

• Được đào tạo thêm về chuyên môn ngành nghề.

• Môi trường làm việc năng động, thoải mái.

• Được tham gia team building/ du lịch hàng năm.

• Bảo hiểm y tế & xã hội

• Thưởng tháng 13 , sinh nhật, lễ, Tết

