Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 104, Ngõ 54 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận database khách hàng tiềm năng, sàng lọc, cập nhật và quản lý thông tin dữ liệu;

Gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng để tư vấn, giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ;

Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ;

Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng nguồn dữ liệu;

Gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn sản phẩm/ dịch vụ;

Quản lý, cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thông cơ sở dữ liệu;

Phối hợp với nhân sự phòng kinh doanh và các phòng ban khác trong việc triển khai hoàn thành chi tiêu;

Các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về sale trực tiếp, tư vấn, chăm sóc khách hàng hoặc telesale

Độ tuổi: 25 tuổi trở lên

Ưu tiên có kinh nghệm liên quan đến lĩnh vực nha khoa;

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói giọng địa phương;

Có tính kỷ luật, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có trách nhiệm với công việc

Quyết liệt với mục tiêu được giao;

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 triệu +Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng. Thử việc 02 tháng full lương cứng

Thu nhập từ: 8 – 15 triệu đồng/ tháng

Được hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ theo đúng nội quy, quy chế của công ty (du lịch, lương, thưởng, nghỉ lễ, Tết,...)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động;

Được trang bị công cụ để liên hệ tới khách hàng

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

