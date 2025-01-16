Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7 - 9tr.đ/tháng Các chế độ theo quy định của Công ty, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn và xây dựng chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng

Lên chiết tính giá và báo giá cho khách

Chốt tour và bàn giao cho Điều hành để triển khai dịch vụ

Quản trị hệ thống dịch vụ tour theo đúng hợp đồng cam kết với khách hàng

Thực hiện thanh lý, quyết toán hợp đồng với khách; theo dõi thu tiền của khách.

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau chuyến đi

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hình thức ưa nhìn, tươi tắn, chịu được áp lực công việc cao

Độ tuổi: dưới 35 tuổi

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực du lịch (vị trí sale)

Có nguồn khách hàng riêng là một lợi thế

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

• Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)

• CV giới thiệu về bản thân

• Đơn xin tuyển dụng (viết tay, bản gốc)

• Giấy khám sức khỏe (bản gốc, 3 tháng gần nhất)

• CCCD, Sổ hộ khẩu (công chứng)

• Bằng cấp, chứng chỉ (công chứng)

Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin