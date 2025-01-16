Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 7
- 9tr.đ/tháng Các chế độ theo quy định của Công ty, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn và xây dựng chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng
Lên chiết tính giá và báo giá cho khách
Chốt tour và bàn giao cho Điều hành để triển khai dịch vụ
Quản trị hệ thống dịch vụ tour theo đúng hợp đồng cam kết với khách hàng
Thực hiện thanh lý, quyết toán hợp đồng với khách; theo dõi thu tiền của khách.
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau chuyến đi
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hình thức ưa nhìn, tươi tắn, chịu được áp lực công việc cao
Độ tuổi: dưới 35 tuổi
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực du lịch (vị trí sale)
Có nguồn khách hàng riêng là một lợi thế
Hồ sơ ứng tuyển gồm:
• Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)
• CV giới thiệu về bản thân
• Đơn xin tuyển dụng (viết tay, bản gốc)
• Giấy khám sức khỏe (bản gốc, 3 tháng gần nhất)
• CCCD, Sổ hộ khẩu (công chứng)
• Bằng cấp, chứng chỉ (công chứng)
Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
