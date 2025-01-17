Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương từ 8.000.000 - 15.000.000 + thưởng theo kết quả kinh doanh ( Mức lương có thể thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm) Được hưởng các chế độ BHXH,BHYT,BHTN, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của Công ty Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng, thiết lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh các sản phẩm của công ty

Phân tích và báo cáo tình hình của khách hàng với Lãnh đạo công ty

Khai thác, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng để phát triển hệ thống kinh doanh

Lên hợp đồng, báo giá và xử lý một số công việc Lãnh đạo yêu cầu.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, nhanh nhẹn và có ý thức học hỏi, cầu tiến

Trình độ Cao đẳng trở lên

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Khả năng xử lý công việc độc lập, làm việc chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust

