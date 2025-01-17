Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust
- Hà Nội: Lương từ 8.000.000
- 15.000.000 + thưởng theo kết quả kinh doanh ( Mức lương có thể thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm) Được hưởng các chế độ BHXH,BHYT,BHTN, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của Công ty Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Bán hàng, thiết lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh các sản phẩm của công ty
Phân tích và báo cáo tình hình của khách hàng với Lãnh đạo công ty
Khai thác, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng để phát triển hệ thống kinh doanh
Lên hợp đồng, báo giá và xử lý một số công việc Lãnh đạo yêu cầu.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Cao đẳng trở lên
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Khả năng xử lý công việc độc lập, làm việc chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm
Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
