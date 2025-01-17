Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương từ 8.000.000

- 15.000.000 + thưởng theo kết quả kinh doanh ( Mức lương có thể thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm) Được hưởng các chế độ BHXH,BHYT,BHTN, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của Công ty Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng, thiết lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh các sản phẩm của công ty
Phân tích và báo cáo tình hình của khách hàng với Lãnh đạo công ty
Khai thác, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng để phát triển hệ thống kinh doanh
Lên hợp đồng, báo giá và xử lý một số công việc Lãnh đạo yêu cầu.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, nhanh nhẹn và có ý thức học hỏi, cầu tiến
Trình độ Cao đẳng trở lên
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Khả năng xử lý công việc độc lập, làm việc chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 ngõ 108 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

