Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần dược phẩm Food Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần dược phẩm Food Tech
- Hà Nội: thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực làm việc, tổng thu nhập Lương cứng từ 10 triệu đồng/tháng + % Doanh số + Thưởng nóng.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động, BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định công ty.
- Thưởng các ngày lễ, tết và các thưởng khác theo quy định.
- Được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, được phát huy tối đa năng lực bản thân, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm nguồn khách hàng, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Về kỹ năng:
+ Đam mê kinh doanh và mong muốn phát triển bản thân trở thành các Leader.
+ Giao tiếp tốt, tự tin, trình bày vấn đề tốt.
+ Khả năng xây dựng quan hệ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc.
+ Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích thị trường, kỹ năng quản lý nhóm, quản lý thời gian tốt.
+ Có khả năng đi công tác dài ngày ở các tỉnh/thành. Chịu được áp lực công việc.
+ Đã từng làm trong lĩnh vực dược/chăm sóc sức khỏe là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần dược phẩm Food Tech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dược phẩm Food Tech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
