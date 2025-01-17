Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần dược phẩm Food Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực làm việc, tổng thu nhập Lương cứng từ 10 triệu đồng/tháng + % Doanh số + Thưởng nóng.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động, BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định công ty.

- Thưởng các ngày lễ, tết và các thưởng khác theo quy định.

- Được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, được phát huy tối đa năng lực bản thân, Quận Hoàng Mai