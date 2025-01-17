Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CADAVA 108 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng trên thị trường Mỹ và Châu Âu.,...

- Phối hợp với team Kinh doanh và Design tạo ra sản phẩm để bán trên các nền tảng Shopify, Shopbase,...

- Tạo các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook về các sản phẩm in ấn (POD)

- Tiếng Anh: Toeic 500+ hoặc trình độ tương đương

- Có kinh nghiệm làm POD

- Có kinh nghiệm chạy Facebook Ads là lợi thế.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 09:00 đến 18:00)

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CADAVA 108 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-20 triệu (Lương CB + Phụ cấp + Lợi nhuận sau bán hàng)

- Trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

- Đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, môi trường làm việc thoải mái .

- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật LĐ.

- Chế độ du lịch công ty hàng năm, sinh nhật nhân viên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CADAVA 108

