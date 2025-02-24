Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hải Triều làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Lô 2/6 KCN Phan Thiết, Phong Nẫm, Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm hiểu sản phẩm của công ty đang sản xuất và xuất khẩu

- Tìm kiếm khách hàng trên các trang thương mại điện tử, website, mạng xã hội facebook, linkedin,…

- Kết nối với các khách hàng từ dữ liệu có sẵn của công ty, dữ liệu Ban Giám Đốc giao xuống.

- Chào giá, chăm sóc, tương tác với khách hàng thường xuyên.

- Thương lượng, chốt giá, đàm phán hợp đồng, ra đơn.

- Nhận hướng dẫn và thực hành tìm kiếm, chăm sóc, thương lượng với khách theo hướng dẫn của nhóm trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, logistic...

- Sử dụng tốt tiếng anh hoặc một ngôn ngữ khác.

- Có kinh nghiệm là một lợi thế.

- Chịu khó, siêng năng, năng động và chủ động trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cơ bản : ( thỏa thuận theo năng lực ) + phụ cấp + % hoa hồng. Thu nhập từ 8 - 20 triệu

- Tăng lương hằng năm

- Hoa hồng hấp dẫn

- Làm từ thứ 2 đến thứ 7 (7h30 – 11h30, 13h00 – 17h00)

- Được hỗ trợ cơm trưa và ăn nhẹ, các phụ cấp khác

- Tham gia đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN theo quy định

- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty và các chế độ khác…

- Môi trường làm việc thân thiện; lành mạnh; trẻ trung.

