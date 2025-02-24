Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- Lô 2/6 KCN Phan Thiết, Phong Nẫm, Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm hiểu sản phẩm của công ty đang sản xuất và xuất khẩu
- Tìm kiếm khách hàng trên các trang thương mại điện tử, website, mạng xã hội facebook, linkedin,…
- Kết nối với các khách hàng từ dữ liệu có sẵn của công ty, dữ liệu Ban Giám Đốc giao xuống.
- Chào giá, chăm sóc, tương tác với khách hàng thường xuyên.
- Thương lượng, chốt giá, đàm phán hợp đồng, ra đơn.
- Nhận hướng dẫn và thực hành tìm kiếm, chăm sóc, thương lượng với khách theo hướng dẫn của nhóm trưởng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, logistic...
- Sử dụng tốt tiếng anh hoặc một ngôn ngữ khác.
- Có kinh nghiệm là một lợi thế.
- Chịu khó, siêng năng, năng động và chủ động trong công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : ( thỏa thuận theo năng lực ) + phụ cấp + % hoa hồng. Thu nhập từ 8 - 20 triệu
- Tăng lương hằng năm
- Hoa hồng hấp dẫn
- Làm từ thứ 2 đến thứ 7 (7h30 – 11h30, 13h00 – 17h00)
- Được hỗ trợ cơm trưa và ăn nhẹ, các phụ cấp khác
- Tham gia đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN theo quy định
- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty và các chế độ khác…
- Môi trường làm việc thân thiện; lành mạnh; trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

