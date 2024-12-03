Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà số 9 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ với khách hàng có nhu cầu thiết kế, thi công nội thất.
Thiết lập kết nối với các đối tác trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, cho thuê và quản lý tòa nhà để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Được hỗ trợ data khách hàng từ bộ phận Marketing
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Nam/nữ tuổi từ 23 trở lên
Kinh nghiệm: 2 NĂM KINH NGHỆM
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm mảng bất động sản, vật liệu xây dựng, nội thất
Giao tiếp tiếng anh cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: từ 8-10 triệu (deal theo kinh nghiệm và năng lực)
Tổng thu nhập = Lương cứng + Phụ cấp + KPI+% Dự án + Thưởng. Thu nhập trung bình 15-30 triệu
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Lương tháng Thứ 13, thưởng ngày lễ tết . thưởng dự án theo kết quả kinh doanh
Môi trường làm việc cùng các đồng nghiệp năng động, hòa đồng
Tham gia các khóa đào tạo phát triển kiến thức, kỹ năng trong ngành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ
