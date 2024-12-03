Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà số 9 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ với khách hàng có nhu cầu thiết kế, thi công nội thất.

Thiết lập kết nối với các đối tác trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, cho thuê và quản lý tòa nhà để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Được hỗ trợ data khách hàng từ bộ phận Marketing

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Nam/nữ tuổi từ 23 trở lên

Kinh nghiệm: 2 NĂM KINH NGHỆM

2 NĂM KINH NGHỆM

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm mảng bất động sản, vật liệu xây dựng, nội thất

Giao tiếp tiếng anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 8-10 triệu (deal theo kinh nghiệm và năng lực)

Tổng thu nhập = Lương cứng + Phụ cấp + KPI+% Dự án + Thưởng. Thu nhập trung bình 15-30 triệu

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Lương tháng Thứ 13, thưởng ngày lễ tết . thưởng dự án theo kết quả kinh doanh

Môi trường làm việc cùng các đồng nghiệp năng động, hòa đồng

Tham gia các khóa đào tạo phát triển kiến thức, kỹ năng trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin