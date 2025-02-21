Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Học Online Mathx.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hệ Thống Học Online Mathx.vn
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, HN, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Gọi tư vấn chốt đơn sản phẩm khoá học Toán theo data có sẵn
- Giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Theo dõi, nhắc nhở khách hàng về việc gia hạn dịch vụ trước khi hết hạn.
- Chăm sóc hỗ trợ khách trong quá trình tư vấn
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 7; 8h30 - 17h30, nghỉ 4CN và 2 thứ 7/ tháng.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm sale/cskh/vận đơn..
- Có laptop cá nhân
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có laptop cá nhân
- Thành thạo tin học văn phòng
Tại Hệ Thống Học Online Mathx.vn Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 7.500.000 - 8.000.000đ
- Thu nhập đảm bảo từ 11.000.000 - 30.000.000đ hoặc hơn theo khả năng (LCB+ % hoa hồng + thưởng)
- Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng lễ tết, du lịch …
- Được tham gia các hoạt đồng gắn kết tập thể cùng công ty
- Thu nhập đảm bảo từ 11.000.000 - 30.000.000đ hoặc hơn theo khả năng (LCB+ % hoa hồng + thưởng)
- Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng lễ tết, du lịch …
- Được tham gia các hoạt đồng gắn kết tập thể cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Học Online Mathx.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI