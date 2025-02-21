Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Học Online Mathx.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, HN, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Gọi tư vấn chốt đơn sản phẩm khoá học Toán theo data có sẵn

- Giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Theo dõi, nhắc nhở khách hàng về việc gia hạn dịch vụ trước khi hết hạn.

- Chăm sóc hỗ trợ khách trong quá trình tư vấn

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 7; 8h30 - 17h30, nghỉ 4CN và 2 thứ 7/ tháng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm sale/cskh/vận đơn..

- Có laptop cá nhân

- Thành thạo tin học văn phòng

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cơ bản: 7.500.000 - 8.000.000đ

- Thu nhập đảm bảo từ 11.000.000 - 30.000.000đ hoặc hơn theo khả năng (LCB+ % hoa hồng + thưởng)

- Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng lễ tết, du lịch …

- Được tham gia các hoạt đồng gắn kết tập thể cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.