Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 hồ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường và xác định cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực máy chiếu.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.

Quản lý quy trình bán hàng từ tư vấn đến đặt hàng và giao hàng.

Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới.

Giải quyết mọi vấn đề và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Báo cáo định kỳ về doanh số bán hàng và tiến độ công việc.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Học trở lên, có phương tiện đi lại

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng

Yêu thích các sản phẩm công nghệ và xu hướng mới

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng

Khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đòi hỏi tính linh hoạt và thích ứng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000-20.000.000đ/tháng (Lương cứng + Hoa hồng)

Tham gia Bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà Nước

Thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn, nghỉ mát hàng năm

Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp với hệ thống đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên sâu

Chiết khấu đặc biệt khi mua sản phẩm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin