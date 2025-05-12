Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 72 hồ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Nghiên cứu thị trường và xác định cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực máy chiếu.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.
Quản lý quy trình bán hàng từ tư vấn đến đặt hàng và giao hàng.
Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới.
Giải quyết mọi vấn đề và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Báo cáo định kỳ về doanh số bán hàng và tiến độ công việc.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Học trở lên, có phương tiện đi lại
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng
Yêu thích các sản phẩm công nghệ và xu hướng mới
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng
Khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đòi hỏi tính linh hoạt và thích ứng.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8.000.000-20.000.000đ/tháng (Lương cứng + Hoa hồng)
Tham gia Bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà Nước
Thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn, nghỉ mát hàng năm
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp với hệ thống đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên sâu
Chiết khấu đặc biệt khi mua sản phẩm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MOVIE LEGEND
