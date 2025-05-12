Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Athena, 146 - 148 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Xuất/ Nhập khẩu

- Phân tích, đánh giá, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển.

- Lập kế hoạch tiếp xúc và triển khai tiếp xúc, đi thị trường, phát triển khách hàng.

- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.

- Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc theo ngày, tuần, tháng

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Logistics, Kinh tế quốc tế, Xuất nhập khẩu, Thương mại quốc tế, Ngoại ngữ,.../ Đã có kinh nghiệm Sales Logistics hoặc có hiểu biết về Logistics và nghiệp vụ xuất nhập khẩu

- Độ tuổi: 22 - 38

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

- Có khả năng giao tiếp tốt Tiếng Anh/ Tiếng Trung/ Tiếng Nhật là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 12 triệu

Thu nhập trung bình 12 - 30 triệu/tháng (thưởng KPIs không giới hạn)

- Xét tăng lương 2 lần/năm. Mỗi lần duyệt tăng lương: 800.000đ/ tháng.

- Thưởng lương tháng 13 ( trung bình 2 tháng lương) + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........). Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....

- Thưởng nóng, thưởng doanh thu, doanh số, theo tuần/tháng/quý, thưởng cuối năm theo cá nhân, phòng/team

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...

- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Đi du lịch trong ngoài nước 2 lần /năm, teambuilding,...

- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý.

