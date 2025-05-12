Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Athena, 146

- 148 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Xuất/ Nhập khẩu
- Phân tích, đánh giá, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển.
- Lập kế hoạch tiếp xúc và triển khai tiếp xúc, đi thị trường, phát triển khách hàng.
- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.
- Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc theo ngày, tuần, tháng

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Logistics, Kinh tế quốc tế, Xuất nhập khẩu, Thương mại quốc tế, Ngoại ngữ,.../ Đã có kinh nghiệm Sales Logistics hoặc có hiểu biết về Logistics và nghiệp vụ xuất nhập khẩu
- Độ tuổi: 22 - 38
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
- Có khả năng giao tiếp tốt Tiếng Anh/ Tiếng Trung/ Tiếng Nhật là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 12 triệu
Thu nhập trung bình 12 - 30 triệu/tháng (thưởng KPIs không giới hạn)
- Xét tăng lương 2 lần/năm. Mỗi lần duyệt tăng lương: 800.000đ/ tháng.
- Thưởng lương tháng 13 ( trung bình 2 tháng lương) + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........). Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....
- Thưởng nóng, thưởng doanh thu, doanh số, theo tuần/tháng/quý, thưởng cuối năm theo cá nhân, phòng/team
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Đi du lịch trong ngoài nước 2 lần /năm, teambuilding,...
- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT4, Vimeco 2, phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

