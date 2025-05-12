Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 264 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận data khách hàng, kịp thời giải đáp thông tin từ khách hàng (CTY hỗ trợ DATA)

Khảo sát, tư vấn giải pháp, báo giá, ký kết hợp đồng với khách hàng

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xác định nhu cầu khách hàng và chào bán sản phẩm

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, đảm bảo uy tín với khách hàng

Tham gia xây dựng quy trình và cải tiến kịch bản tư vấn để đạt được hiệu quả cao hơn

Tham mưu, đề xuất các chiến dịch sale với Trưởng phòng

Lập kế hoạch công việc và báo cáo kết quả kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Có phương tiện đi lại, điện thoai, laptop.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp

Thưởng doanh số hấp dẫn.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (du lịch, team building, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH DŨNG

