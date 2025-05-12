Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 186 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên ...và 1 địa điểm khác, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Đón tiếp khách hàng, giới thiệu và tư vấn bán hàng cho khách hàng tại cửa hàng
Hỗ trợ và tư vấn khách lựa chọn sản phẩm phù hợp, thực hiện thanh toán và đóng gói sản phẩm cho khách hàng.
Xử lý, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Trưng Bày và vệ sinh hàng hoá: Luôn luôn đảm bảo sào kệ luôn gọn gàng và tươm tất
Thường xuyên vệ sinh cửa hàng theo các ca, dọn dẹp sạch sẽ khu trưng bày sản phẩm , các khu vực quầy thu ngân, kệ, gương… đảm bảo không gian sạch sẽ, thoáng mát; kiểm kê hàng hoá tài sản hàng tháng
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận sắp xếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn thuyết phục tốt
Chăm chỉ, cẩn thận, ngăn nắp gọn gàng.
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, nhạy bén, hoạt bát.
Không có hình xăm hoặc tránh những vị trí quá nổi bật.
Đam mê kiếm tiền, có khả năng chịu được áp lực trong công việc, kiên trì, trung thực…
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân 6.5 - 12 triệu / tháng (Lương cứng + thưởng)
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, thưởng thâm niên, thưởng tháng/ quý/ năm, thưởng sáng kiến cải tiến...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Xoay ca linh hoạt từ: Ca sáng từ 8:30-16:30 và Ca chiều từ 16:00-22:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

