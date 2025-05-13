Tuyển Nhân viên kinh doanh Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Đà Lạt, Đức Trọng

- Thanh Xuân, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bảo đảm đạt chỉ tiêu doanh số, phân phối, điểm bán lẻ và trưng bày theo từng đội bán hàng trên địa bàn
- Hướng dẫn và giám sát NVBH nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng đắn & hiệu quả các công cụ bán hàng của Công ty
- Thiết lập chỉ tiêu phân phối và kinh doanh cho từng đội và Nhân viên Bán hàng
- Quản lý doanh số của từng đội bán hàng/ nhãn hàng/ kênh bán hàng; theo dõi thị trường; phân tích số liệu kinh doanh nhằm đóng góp ý kiến cho phương hướng phát triển của Công ty
- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh và phân phối trên địa bàn phụ trách
- Quản lý các đại lý trên địa bàn nhằm bảo đảm họ tuân thủ các hướng dẫn, làm báo cáo, cũng như các yêu cầu thanh toán và tồn trữ hàng hóa của Công ty
- Hỗ trợ Công ty trong việc tuyển dụng và huấn luyện cho Nhân viên Bán hàng trên địa bàn
- Lập & thực hiện kế hoạch thăm thị trường; báo cáo doanh số và các vấn đề phát sinh cho Trưởng Khu Vực

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 – 5 năm kinh nghiệm làm Giám sát ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cho kênh GT
- Am hiểu địa bàn và có mối quan hệ khách hàng tốt
- Có kiến thức về kênh bán hàng, hiểu kênh phân phối cũng như về kĩ năng quản lí đội ngũ, Nhà phân phối và chăm sóc khách hàng.
- Có kỹ năng thuyết phục, thương lượng với đối tác

Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng tháng, quý (Thưởng Sell in, Sell out, KPI) – trung bình 7,000,000 – 8,000,000 (đạt số 100%)
- Cung cấp sim điện thoại hạn mức 600k/tháng
- 13 ngày phép/ năm
- Lương tháng 13 (dựa trên số tháng làm việc thực tế tại PVM)
- Tăng lương
- BHYT, BHXH, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe PVM sẽ mua cho bản thân FS + 1 vợ/chồng + 2 con
- Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp với định hướng rõ ràng, chuyên nghiệp
- Du lịch, chương trình gắn kết đội ngũ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited

Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot N, Street No.26, Song Than Industrial Zone No.2, Di An District, Binh Duong Province

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

