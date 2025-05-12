Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36, đường 10, Sunrise K, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng:

Xác định khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tuyến và ngoại tuyến.

Tiếp cận khách hàng qua điện thoại, email, mạng xã hội hoặc trực tiếp tại cửa hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Tư vấn và bán sản phẩm:

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm máy tính, laptop, linh kiện và phụ kiện.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về tính năng, giá cả và chính sách bảo hành.

Đề xuất các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các giao dịch bán hàng và xử lý thanh toán.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng:

Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Giải quyết các khiếu nại và phản hồi của khách hàng.

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng để tạo ra doanh số bán hàng lặp lại.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cử nhân/cao đẳng trong ngành Kinh tế, Thương mại hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh máy tính là một lợi thế

Sử dụng tốt Word, Excel, Powerpoint, ...

Khả năng giao tiếp và trình bày rõ ràng, hiệu quả.

Tiếng Anh: đọc viết tốt, có khả năng giao tiếp cơ bản.

Chịu được áp lực công việc và làm việc với cường độ cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-20 triệu/tháng.

Thưởng: Lương tháng thứ 13, thưởng KPI cuối năm, thưởng ngày lễ tết.

Tham gia BHXH, 12 ngày phép/1 năm, chế độ phúc lợi hiếu hỉ, thăm hỏi

Khám sức khỏe định kỳ.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CP

