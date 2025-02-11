Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Học Viện Công Nghệ Y Học Thể Thao Asina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu

Mức lương 8 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 34 Hoàng Cầu, Số 1, ngách 68, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

- Lên lịch hẹn, đàm phán và chốt hợp đồng (hỗ trợ từ quản lý với khách hàng lớn).

- Xây dựng kế hoạch bán hàng và đạt mục tiêu doanh số.

- Báo cáo doanh số và tiến độ phát triển khách hàng hàng tuần/tháng/năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác để thúc đẩy bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng đàm phán và thương lượng xuất sắc.

- Làm việc chủ động, độc lập, có trách nhiệm cao.

- Ngoại hình ưa nhìn, sẵn sàng làm việc ngoài thị trường.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm: Trình dược viên, kinh doanh thiết bị y tế, Spa, phòng khám.

- Có máy tính để làm việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Công Nghệ Y Học Thể Thao Asina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn theo năng lực.

- Được đào tạo bài bản từ Trưởng Bộ Phận.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT theo quy định.

- Du lịch thường niên, team building 1 lần/năm.

- Mức lương: 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ (Tính cả lương cứng và hoa hồng dự án )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Công Nghệ Y Học Thể Thao Asina

