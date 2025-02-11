Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Học Viện Công Nghệ Y Học Thể Thao Asina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Học Viện Công Nghệ Y Học Thể Thao Asina
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Công Nghệ Y Học Thể Thao Asina

Mức lương
8 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 34 Hoàng Cầu, Số 1, ngách 68, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.
- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
- Lên lịch hẹn, đàm phán và chốt hợp đồng (hỗ trợ từ quản lý với khách hàng lớn).
- Xây dựng kế hoạch bán hàng và đạt mục tiêu doanh số.
- Báo cáo doanh số và tiến độ phát triển khách hàng hàng tuần/tháng/năm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác để thúc đẩy bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục khách hàng.
- Kỹ năng đàm phán và thương lượng xuất sắc.
- Làm việc chủ động, độc lập, có trách nhiệm cao.
- Ngoại hình ưa nhìn, sẵn sàng làm việc ngoài thị trường.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm: Trình dược viên, kinh doanh thiết bị y tế, Spa, phòng khám.
- Có máy tính để làm việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Công Nghệ Y Học Thể Thao Asina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn theo năng lực.
- Được đào tạo bài bản từ Trưởng Bộ Phận.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT theo quy định.
- Du lịch thường niên, team building 1 lần/năm.
- Mức lương: 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ (Tính cả lương cứng và hoa hồng dự án )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Công Nghệ Y Học Thể Thao Asina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Học Viện Công Nghệ Y Học Thể Thao Asina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1+2+3, Văn phòng TMDV số 02, tòa CT (P1), 360 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

