Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH AKATI WOOD ( VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 3 VSIP 2 đường số 6, KCN Việt Nam - Singapore 2, P. Hòa Phú, Thủ Dầu Một

Sales Bất động sản/Xây dựng

Tiếp thị và bán sản phẩm công ty tại Việt Nam

Đạt được mục tiêu tăng trưởng và đạt mục tiêu doanh số được giao

Tạo đầu mối kinh doanh cho các sản phẩm vật liệu xây dựng và các sản phẩm gỗ khác tại Việt Nam & theo dõi chặt chẽ bất kỳ cơ hội bán hàng

Theo dõi và giám sát quá trình thanh toán của khách hàng: đảm bảo thu hồi nhanh chóng, quán lý thời hạn thanh toán và hạn mức thanh toán của khách hàng

Cung cấp báo cáo hoạt động bán hàng thường xuyên, kịp thời và thuyết trình bán hàng định kỳ

Duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng

Tham gia chiến dịch tiếp thị như: triển lãm, hội chợ thương mại

Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, sản phẩm mới hoặc sản phẩm khác cho Ban giám đốc

Bất kỳ vấn đề nào khác do Ban giám đốc yêu cầu

To market and sell company product in Vietnam.

To achieve growth and hit sales target assigned.

To generate business leads for building material and wood panel product in Vietnam and following up closely on any sales opportunity.

To follow and monitor customer's aging payment: ensure prompt collection, managing the credit term and credit limit of customers.

To provide regularly timely sales activities report and perform sales presentation periodically.

To maintain the database of customers.

To conduct market research, competitor analysis, new product or other to Management.

Any other matters requested by the Management.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị

Sinh viên mới tốt nghiệp được xem xét cho vị trí Đại diện bán hàng

Tính cách hướng ngoại, kỹ năng xã giao tốt, có khả năng giao tiếp rỏ ràng và ngắn độ ở mức độ cao

Khả năng làm việc độc lập với sự giám sát tối thiểu

Tuyển dụng cho cả nam & nữ

Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hoa là một lợi thế

At least 1 year experience in Sales and Marketing.

Fresh graduates are considered for position - Sales Representative.

Outgoing personally, strong interpersonal skills, with a high level of ability to communicate clearly and concisely.

Ability to work independently with minimum supervision.

Open for female and male

Proficiency in English or Chinese language would be an added advantage

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cơ bản: 9mil – 13mil

Phụ cấp tiền xăng, tiền cơm, bill điện thoại,..

Thưởng & hoa hồng hấp dẫn

BHXH, BHTN & BHYT theo luật

Basic salary

Allowance for petrol, meal, mobile phone bill, ...

Bonus & attractive commission

Social insurance, jobless insurance & health insurance as per government stipulation.

Cách Thức Ứng Tuyển

