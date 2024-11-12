Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH AKATI WOOD ( VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH AKATI WOOD ( VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Sales Bất động sản/Xây dựng

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 3 VSIP 2 đường số 6, KCN Việt Nam

- Singapore 2, P. Hòa Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tiếp thị và bán sản phẩm công ty tại Việt Nam
Đạt được mục tiêu tăng trưởng và đạt mục tiêu doanh số được giao
Tạo đầu mối kinh doanh cho các sản phẩm vật liệu xây dựng và các sản phẩm gỗ khác tại Việt Nam & theo dõi chặt chẽ bất kỳ cơ hội bán hàng
Theo dõi và giám sát quá trình thanh toán của khách hàng: đảm bảo thu hồi nhanh chóng, quán lý thời hạn thanh toán và hạn mức thanh toán của khách hàng
Cung cấp báo cáo hoạt động bán hàng thường xuyên, kịp thời và thuyết trình bán hàng định kỳ
Duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng
Tham gia chiến dịch tiếp thị như: triển lãm, hội chợ thương mại
Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, sản phẩm mới hoặc sản phẩm khác cho Ban giám đốc
Bất kỳ vấn đề nào khác do Ban giám đốc yêu cầu
To market and sell company product in Vietnam.
To achieve growth and hit sales target assigned.
To generate business leads for building material and wood panel product in Vietnam and following up closely on any sales opportunity.
To follow and monitor customer's aging payment: ensure prompt collection, managing the credit term and credit limit of customers.
To provide regularly timely sales activities report and perform sales presentation periodically.
To maintain the database of customers.
To conduct market research, competitor analysis, new product or other to Management.
Any other matters requested by the Management.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị
Sinh viên mới tốt nghiệp được xem xét cho vị trí Đại diện bán hàng
Tính cách hướng ngoại, kỹ năng xã giao tốt, có khả năng giao tiếp rỏ ràng và ngắn độ ở mức độ cao
Khả năng làm việc độc lập với sự giám sát tối thiểu
Tuyển dụng cho cả nam & nữ
Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hoa là một lợi thế
At least 1 year experience in Sales and Marketing.
Fresh graduates are considered for position - Sales Representative.
Outgoing personally, strong interpersonal skills, with a high level of ability to communicate clearly and concisely.
Ability to work independently with minimum supervision.
Open for female and male
Proficiency in English or Chinese language would be an added advantage

Tại CÔNG TY TNHH AKATI WOOD ( VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9mil – 13mil
Phụ cấp tiền xăng, tiền cơm, bill điện thoại,..
Thưởng & hoa hồng hấp dẫn
BHXH, BHTN & BHYT theo luật
Basic salary
Allowance for petrol, meal, mobile phone bill, ...
Bonus & attractive commission
Social insurance, jobless insurance & health insurance as per government stipulation.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AKATI WOOD ( VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 VSIP II đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp công nghiệp - dịch -vụ - đô thị Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

