Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần đầu tư quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tân Tây Đô, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

• Quản lý công tác đời sống Thực tập sinh (TTS): Sắp xếp chỗ ăn, ở cho TTS; Đề xuất sách, vở, đồng phục cho TTS hàng tháng; Đề xuất thuốc để đảm bảo công tác y tế.
• Quản lý trật tự, an ninh, kỷ luật: Phối hợp với bảo vệ quản lý trật tự các TTS, khách ra vào TTĐT; Quản lý công tác thực hiện nội quy, quy định tại TTĐT; Làm tạm trú tạm vắng cho các bạn khu vực miền Trung trở vào; Quản lý trực tiếp đội 5S TTS tại TTĐT; Xử lý các vi phạm nội quy TTĐT.
• Phụ trách công tác tuyên truyền nội bộ, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể: Lên kế hoạch giải trí, sinh hoạt chung, ngoại khóa, ...vào những dịp lễ để các bạn TTS cũng như Giáo viên thư giãn sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng.
• Phụ trách công tác vệ sinh: Lập kế hoạch công tác vệ sinh theo ngày, tuần và tháng; Kiểm tra vệ sinh, 5S lớp học, phòng ngủ, xử lý các trường hợp vi phạm.
• Quản lý tài sản: Quản lý tình trạng sử dụng tài sản thuộc công ty, TTĐT; Báo cáo kịp thời cho trưởng TTĐT về việc hỏng hóc các thiết bị, tài sản thuộc công ty, trung tâm; Thông báo kịp thời tới trưởng TTĐT trong trường hợp thiếu thiết bị, tài sản sử dụng; Sửa chữa các hạng mục nhỏ, cấp thiết.
• Các công việc khác (Nếu có): Thanh toán tiền định mức trên công ty cho TTĐT, luôn kiểm tra cơ sở vật chất của TTĐT, ....; Các công việc khác theo sự điều hành của Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam, từ 25 – 40 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Ưu tiên ứng viên đã đi Nhật về hoặc từng đi bộ đội, quân ngũ
• Ưu tiên tiếng Nhật giao tiếp cơ bản (từ N4 trở lên)
• Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản
• Khả năng đàm phán, xây dựng nhóm, chịu được áp lực công việc
• Khả năng lập kế hoạch và phân tích dữ liệu
• Giao tiếp tự tin, có khả năng thuyết trình trước đám đông
• Nhanh nhẹn, chăm chỉ, sáng tạo, tính trách nhiệm và kỷ luật cao
• Yêu thích công việc, muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Thỏa thuận theo năng lực (9 - 13 triệu/tháng)
• Phụ cấp ăn trưa, ở ký túc xá của TTĐT.
• Thưởng xuất cảnh, thưởng tháng lương tháng 13
• Các chế độ khác theo quy định chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

