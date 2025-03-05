Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Cici Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, Tòa Tower 1 KĐT Time City, 458 Minh Khai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khách hàng mới là các quán và chuỗi quán trà sữa, café; Căng tin trường học, khu công nghiệp; Siêu thị bán nguyên liệu pha chế; Trung tâm đào tạo pha chế; Nhà phân phối nguyên liệu của các khu vực; khách hàng sỉ lẻ nguyên liệu pha chế; Các nhà máy và xưởng sản xuất thực phẩm, đồ uống .v.v. thông qua kênh Online (FB, Zalo OA, Tiktok, các sàn TMĐT .v.v.)

Làm hình ảnh/video, nội dung để post bài trên Zalo OA, Alibaba, Tiktok, FB và tương tác với KH tư vấn, chốt đơn (đối với vị trí NVKD kênh Online)

Quản lý, chăm sóc tệp khách hàng được công ty phân công, phát triển doanh số trên tệp khách hàng được giao.

Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, tìm trend mới, kênh bán hàng mới trên thị trường và đề xuất các phương án phù hợp nhằm gia tăng kênh bán hàng, số lượng KH, độ phủ, doanh số.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Nam/Nữ tuổi từ 22 – 40 tuổi

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm sales kênh Onl or kênh Offline

- Kỹ năng:

+ Biết sử dụng các app chỉnh sửa ảnh, video, viết nội dung, post bài, tương tác với KH trên app/online (đối với vị trí NVKD kênh Online)

+ Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, sáng tạo, chủ động trong công việc và hướng tới kết quả.

Tại CÔNG TY TNHH Cici Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 9tr – 25tr

Lương cứng: 7tr-10tr

Phụ cấp (xăng xe, điện thoại, ăn: 1,5 - 1,7tr)

Thưởng doanh thu: 2tr-15tr

Được tham gia đào tạo về sử dụng nguyên liệu, pha chế và kỹ năng bán hàng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Cici Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin