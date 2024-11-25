Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 1A, Đ.D3, KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu thị trường

- Chịu sự quản lý & phân công điều động công tác của Trưởng phòng kinh doanh.

- Tên, địa điểm, quy mô, thời gian thực hiện của các dự án, chủ đầu tư, nhà thầu chính cũng như nhà thầu phụ.

- Tên ,lĩnh vực hoạt động, điểm yếu và mạnh của các đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam.

- Nhu cầu thị trường đối với từng loại thiết bị trong từng thời điểm cụ thể.

- Giá thuê thiết bị trên thị trường quốc tế và trong nước.

Quan hệ với khách hàng

- Thiết lập quan hệ với các khách hàng cũ và mới , trực tiếp bán hàng.

- Tìm kiếm, thu thập thông tin khách hàng tiềm năng có nhu cầu đầu tư triển khai lắp đặt, vận hành các công trình liên quan đến: cẩu, vận chuyển lao lắp dầm cầu, bốc xếp hàng hoá, vận tải siêu trường siêu trọng ... hoặc khách hàng có nhu cầu về vật tư thiết bị trong các ngành vận tải, thi công cơ giới khác...nhằm đạt doanh số đề ra.

- Theo dõi: Báo giá, hợp đồng, xác nhận đặt hàng, hợp đồng, thanh toán, theo dõi công nợ khách hàng.

- Trực tiếp giải quyết các yêu cầu / khiếu nại của khách hàng trong khả năng.

- Lên kế hoạch khai thác khách hàng tiềm năng

Hiểu rõ là làm việc theo đúng quy trình làm việc, luôn tư vấn cho cấp trên để cải tiến quy trình phù hợp với sự phát triển.

Dịch và tìm hiểu catalogue để nắm cơ bản về nguyên tắc hoạt động, thông số kỹ thuật phục vụ cho việc tác nghiệp cho thuê.

Hỗ trợ Trưởng phòng, nhân viên cùng bộ phận và phòng ban khác trong công việc.

Trao đổi thông tin, kết hợp với NV khác cùng bộ phận thực hiện, kiểm soát và theo dõi toàn bộ các công việc theo quy trình cho thuê.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đăng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan;

- Có kinh nghiệm 02 năm trong lĩnh vực chuyên môn.

- Có kiến thức về các thiết bị cơ giới.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ liên quan công việc

- Nam, sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực, lộ trình phát triển rõ ràng.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, văn hóa tổ chức tốt;

- Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực;

- Xét tăng lương định kỳ 12 tháng/lần (đột xuất 6 tháng/lần) hoặc theo đề xuất từ cấp trên;

- Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực.

- Chế độ hưởng khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

- Thưởng lễ tết

- Hỗ trợ công tác phí;

- Hỗ trợ chổ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

- Ngày nghỉ: Theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin