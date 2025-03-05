Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS
Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 39 đường số 17, phường Hiệp Bình Chánh, tp Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 4 Triệu
Gọi điện cho khách hàng từ nguồn data của công ty.
Tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của DTCS.
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm fulltime hoặ off tối đa 1 buổi trên 1 tuần.
Đam mê kinh doanh thực địa và sẵn sàng làm việc trực tiếp với khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 2 triệu + thưởng KPI
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, quy trình làm việc và sản phẩm của DTC.
Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Thu nhập hấp dẫn: lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành chương trình.
Hỗ trợ mộc thực tập và xác nhận thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI