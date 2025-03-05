Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 đường số 17, phường Hiệp Bình Chánh, tp Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Gọi điện cho khách hàng từ nguồn data của công ty.

Tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của DTCS.

Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm fulltime hoặ off tối đa 1 buổi trên 1 tuần.

Đam mê kinh doanh thực địa và sẵn sàng làm việc trực tiếp với khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 2 triệu + thưởng KPI

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, quy trình làm việc và sản phẩm của DTC.

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Thu nhập hấp dẫn: lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành chương trình.

Hỗ trợ mộc thực tập và xác nhận thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS

