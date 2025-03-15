Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
- Hà Nội:
- Căn LK3
- 22, Avenue Garden, Khu đô thị chức năng, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý và phát triển hệ thống đại lý, kênh truyền thống
Xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới đại lý bán sách trên toàn quốc.
Đàm phán, ký kết và duy trì quan hệ hợp tác với các đại lý.
Theo dõi doanh số, chính sách chiết khấu và hiệu quả hoạt động của từng đại lý.
Hướng dẫn, hỗ trợ đại lý về chính sách giá, trưng bày và quảng bá sản phẩm.
2. Phát triển kênh bán hàng hội chợ, sự kiện
Xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện bán hàng tại hội chợ sách, triển lãm, hội thảo chuyên đề.
Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các chương trình quảng bá tại sự kiện.
Đánh giá hiệu quả từng sự kiện và đề xuất cải tiến.
3. Quản lý và thúc đẩy doanh số
Lập kế hoạch doanh số theo tháng/quý/năm cho từng kênh bán hàng.
Phân tích dữ liệu bán hàng, đề xuất chương trình khuyến mãi, hỗ trợ đại lý tăng trưởng doanh số.
Theo dõi công nợ, chính sách chiết khấu cho các đối tác kinh doanh.
4. Xây dựng đội ngũ và đào tạo
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh phụ trách đại lý, hội chợ.
Hướng dẫn nhân viên về quy trình bán hàng, kỹ năng đàm phán và quản lý đối tác.
Đánh giá hiệu suất nhân viên và đề xuất chính sách khen thưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành xuất bản, phát hành sách hoặc FMCG.
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, xây dựng và phát triển hệ thống đại lý, kênh truyền thống
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác.
Am hiểu về thị trường sách, xu hướng tiêu dùng và các kênh phân phối truyền thống.
Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và chịu áp lực doanh số.
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Chế độ phép năm, được trả lại tiền những ngày phép không nghỉ hết vào lương tháng 12
Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương T13. Thưởng theo lợi nhuận công ty
Tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty: du lịch, teambuiding hàng năm
Hỗ trợ ăn trưa 45k/ngày
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
