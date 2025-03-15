Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn LK3 - 22, Avenue Garden, Khu đô thị chức năng, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và phát triển hệ thống đại lý, kênh truyền thống

Xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới đại lý bán sách trên toàn quốc.

Đàm phán, ký kết và duy trì quan hệ hợp tác với các đại lý.

Theo dõi doanh số, chính sách chiết khấu và hiệu quả hoạt động của từng đại lý.

Hướng dẫn, hỗ trợ đại lý về chính sách giá, trưng bày và quảng bá sản phẩm.

2. Phát triển kênh bán hàng hội chợ, sự kiện

Xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện bán hàng tại hội chợ sách, triển lãm, hội thảo chuyên đề.

Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các chương trình quảng bá tại sự kiện.

Đánh giá hiệu quả từng sự kiện và đề xuất cải tiến.

3. Quản lý và thúc đẩy doanh số

Lập kế hoạch doanh số theo tháng/quý/năm cho từng kênh bán hàng.

Phân tích dữ liệu bán hàng, đề xuất chương trình khuyến mãi, hỗ trợ đại lý tăng trưởng doanh số.

Theo dõi công nợ, chính sách chiết khấu cho các đối tác kinh doanh.

4. Xây dựng đội ngũ và đào tạo

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh phụ trách đại lý, hội chợ.

Hướng dẫn nhân viên về quy trình bán hàng, kỹ năng đàm phán và quản lý đối tác.

Đánh giá hiệu suất nhân viên và đề xuất chính sách khen thưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành xuất bản, phát hành sách hoặc FMCG.

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, xây dựng và phát triển hệ thống đại lý, kênh truyền thống

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác.

Am hiểu về thị trường sách, xu hướng tiêu dùng và các kênh phân phối truyền thống.

Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và chịu áp lực doanh số.

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+hoa hồng: thỏa thuận khi phỏng vấn

Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Chế độ phép năm, được trả lại tiền những ngày phép không nghỉ hết vào lương tháng 12

Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương T13. Thưởng theo lợi nhuận công ty

Tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty: du lịch, teambuiding hàng năm

Hỗ trợ ăn trưa 45k/ngày

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

