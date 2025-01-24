Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 70 Ngõ 445 Lạc Long Quân ,Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

· Gọi điện tư vấn chốt đơn và chat mess data MKT cung cấp

• Liên hệ làm việc giới thiệu sản phẩm với các shop online, offline, khách hàng chào bán sản phẩm của công ty nhằm thúc đẩy doanh số sản phẩm.

• Một số công việc liên quan khác.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ü Nữ tuổi từ 23 – 33.

ü Đã có kinh nghiệm làm công việc liên quan đến sale, bán hàng.

Tích cực tham gia sử dụng các mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.500.000 + thưởng doanh số (thử việc 1 tháng)

- Thu nhập tháng 10.000.000đ – 20.000.000đ

- Đóng BHXH đầy đủ

- Thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước

- Thời gian làm việc linh hoạt (có thể tự thỏa thuận dựa trên hiệu suất công việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE

