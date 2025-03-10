Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Số 111 Phố Bến Láng, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phòng kinh doanh làm hợp đồng

Mua bán thiết bị vật liệu

Theo dõi đơn hàng và theo dõi đối chiếu bảng kê với khách hàng

Phối hợp khách hàng xử lý vấn đề phát sinh của đơn hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng /đại học.

Có kinh nghiệm trên 2 năm tại vị trí ứng tuyển.

Tiếng trung giao tiếp thành thạo, có thêm tiếng anh là điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 11tr đến 15tr ( trao đổi trực tiếp với sếp) .

Thưởng tháng lương thứ 13.

Team bulding hàng năm 2-3lần/ năm.

Môi trường làm việc thoải mái năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.