Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Số 111 Phố Bến Láng, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ phòng kinh doanh làm hợp đồng
Mua bán thiết bị vật liệu
Theo dõi đơn hàng và theo dõi đối chiếu bảng kê với khách hàng
Phối hợp khách hàng xử lý vấn đề phát sinh của đơn hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng /đại học.
Có kinh nghiệm trên 2 năm tại vị trí ứng tuyển.
Tiếng trung giao tiếp thành thạo, có thêm tiếng anh là điểm cộng.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 11tr đến 15tr ( trao đổi trực tiếp với sếp) .
Thưởng tháng lương thứ 13.
Team bulding hàng năm 2-3lần/ năm.
Môi trường làm việc thoải mái năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MACRO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
