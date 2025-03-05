Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SAMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 5 - 7 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

1.Trực Showroom bán hàng Chăn Drap Gối Nệm Cao Cấp. Ca làm việc 14h - 21h.

2. Tư vấn các chương trình khuyến mại tới khách hàng + chốt đơn trên kênh Online: Facebook, Website, Zalo, Shopee, TikTok, Lazada...

3. Chăm sóc khách hàng:

- Phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng, Kho vận và các phòng ban khác để giải quyết thắc mắc khách hàng trước và sau bán.

- Thiết lập mối quan hệ cá nhân với khách hàng để rút ra kinh nghiệm cải tiến.

4.Livestream bán hàng khi công ty yêu cầu và được hưởng hoa hồng doanh thu livestream.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, độ tuổi từ 21 đến 30, có sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales Online, CSKH mảng Thời trang, Mỹ phẩm...

- Ưu tiên các bạn đã từng Livetream hoặc Trợ live

- Đã làm qua các phần mềm bán hàng như Pancake,Sapo, Haravan...

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Facebook, Zalo...

- Có khả năng nắm bắt phân tích tâm lý Khách hàng, kỹ năng giao tiếp và chốt đơn hàng.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SAMY Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 6 triệu - 8 triệu/tháng + Thưởng hoa hồng theo doanh số.

• Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ trong năm, Sinh nhật, tham gia du lịch cùng Công ty...

• Xét tăng lương hàng năm.

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt tình. Sếp tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình

• Định hướng vị trí Leader

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT, Lễ, Tết,...).

• Các quyền lợi khác theo quy định của công ty: du lịch, nghỉ lễ, nghỉ phép, sinh nhật, hiếu, hỷ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SAMY

