Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PEASECOD làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PEASECOD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Vinhome Ocean Park 3,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập và triển khai kế hoạch bán hàng của công ty trên nền tảng Shopee và các kênh online khác
Quản lý doanh số, chi phí bán hàng
Lập báo cáo tình hình hoạt động theo tuần, tháng.
Có cơ hội phát triển mẫu đưa sàn phẩm vào chuỗi cửa hàng của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 2 năm bán hàng tại Shopee
Có kinh nghiệm bán những mặt hàng đồ gia dụng trên Shopee
Năng động, có tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PEASECOD Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường với các đồng nghiệp nước ngoài (Mỹ, Nhật, Trung, Eu..)
Có cơ hội học hỏi được nhiều từ các đồng nghiệp bạn bè quốc tế
Được hưởng phần trăm doanh thu bán hàng (thoả thuận)
Làm việc từ 8-17h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PEASECOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
