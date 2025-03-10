Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PEASECOD làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Vinhome Ocean Park 3,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và triển khai kế hoạch bán hàng của công ty trên nền tảng Shopee và các kênh online khác

Quản lý doanh số, chi phí bán hàng

Lập báo cáo tình hình hoạt động theo tuần, tháng.

Có cơ hội phát triển mẫu đưa sàn phẩm vào chuỗi cửa hàng của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm bán hàng tại Shopee

Có kinh nghiệm bán những mặt hàng đồ gia dụng trên Shopee

Năng động, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PEASECOD Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường với các đồng nghiệp nước ngoài (Mỹ, Nhật, Trung, Eu..)

Có cơ hội học hỏi được nhiều từ các đồng nghiệp bạn bè quốc tế

Được hưởng phần trăm doanh thu bán hàng (thoả thuận)

Làm việc từ 8-17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PEASECOD

