Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH H&S Tech làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Làm việc với khách hàng để tiếp nhận, xử lý kỹ thuật, bản vẽ đơn hàng bằng Autocad 2D cơ bản.

- Gửi báo giá chi tiết cho khách hàng và xác nhận đơn hàng.

- Lên kế hoạch triển khai sản xuất và theo dõi đơn hàng đến khi giao cho khách hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- NAM/ NỮ, tuổi từ 22 - 35. Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Sử dụng được AutoCad 2D, đọc hiểu bản vẽ cơ bản là lợi thế (Chưa biết sẽ được đào tạo cơ bản)

Tại Công Ty TNHH H&S Tech Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và năng suất làm việc cá nhân

- Được trang bị máy tính đáp ứng cho công việc.

- Lương tháng 13,14.

- Trợ cấp ăn trưa tại Công ty.

- Phúc lợi công ty: ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ,...

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ (nếu đủ thâm niên)

- Ngày phép: 12 ngày/năm

- Du lịch, hoạt động nhân các ngày sự kiện quan trọng hàng năm

- Nghỉ Lễ, Tết, Nghỉ ngày sinh nhật ( Ngày nghỉ SN bản thân có quà cho bản thân và cho cha,mẹ đẻ)

- Phụ cấp hiếu nghĩa : dành cho cha mẹ đẻ của CBCNV từ 65 tuổi

- Các hoạt động TeamBuilding gắn kết cho nhân viên.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động; văn hóa coi trọng con người và có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH H&S Tech

