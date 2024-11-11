Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH H&S Tech làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH H&S Tech
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Làm việc với khách hàng để tiếp nhận, xử lý kỹ thuật, bản vẽ đơn hàng bằng Autocad 2D cơ bản.
- Gửi báo giá chi tiết cho khách hàng và xác nhận đơn hàng.
- Lên kế hoạch triển khai sản xuất và theo dõi đơn hàng đến khi giao cho khách hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- NAM/ NỮ, tuổi từ 22 - 35. Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Sử dụng được AutoCad 2D, đọc hiểu bản vẽ cơ bản là lợi thế (Chưa biết sẽ được đào tạo cơ bản)
Tại Công Ty TNHH H&S Tech Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và năng suất làm việc cá nhân
- Được trang bị máy tính đáp ứng cho công việc.
- Lương tháng 13,14.
- Trợ cấp ăn trưa tại Công ty.
- Phúc lợi công ty: ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ,...
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ (nếu đủ thâm niên)
- Ngày phép: 12 ngày/năm
- Du lịch, hoạt động nhân các ngày sự kiện quan trọng hàng năm
- Nghỉ Lễ, Tết, Nghỉ ngày sinh nhật ( Ngày nghỉ SN bản thân có quà cho bản thân và cho cha,mẹ đẻ)
- Phụ cấp hiếu nghĩa : dành cho cha mẹ đẻ của CBCNV từ 65 tuổi
- Các hoạt động TeamBuilding gắn kết cho nhân viên.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động; văn hóa coi trọng con người và có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH H&S Tech
