Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu
- Hà Nội: Ocean Park2
- Số 119 đường Đại Dương, Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng và bán hàng, đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng
Chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng & đối tác (đặc biệt lĩnh vực xây dựng, thiết kế).
Theo dõi tiến độ, chất lượng các hợp đồng/ báo giá do bản thân phụ trách.
Thực hiện các công việc khác thuộc phòng kinh doanh.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và ban lãnh đạo công ty
Nơi làm việc: Bao gồm vị trí tại văn phòng Hà Nội và Chi nhánh tại Ocean Park 2, Hưng Yên
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh từ 1 năm trở lên, đặc biệt là mặt hàng kỹ thuật cơ khí, những ứng viên am hiểu về thang máy và có quan hệ tốt trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn thiết kế là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và đàm phán.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Nhân viên kinh doanh làm việc tại Chi nhánh Hưng Yên, ưu tiên các ứng viên tại địa phương hoặc lân cận.
Tại Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương cứng và thưởng theo doanh số. Tổng thu nhập từ 15-30tr đồng
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Hỗ trợ chi phí ăn trưa, đi lại. Chế độ công tác phí khi đi công tác trong và ngoài nước.
Chế độ thưởng năng suất, thưởng doanh số hấp dẫn.
Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo thường xuyên để nâng cao kỹ năng bán hàng và chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
