Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- 223 Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Miền Nam, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thời gian làm việc: 07h45 - 17h00 (Nghỉ trưa 11h45 - 13h00); Nghỉ chiều Thứ bảy và Chủ nhật
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Năng động, Nhanh nhẹn, Nói năng mạch lạc rõ ràng.
• Chịu khó và Đam mê kiếm tiền.
• Có tinh thần cầu tiến, kỹ năng làm việc nhóm.
• Biết viết nội dung đăng Facebook quảng cáo sản phẩm là một lợi thế.
• Ưu tiên các ứng viên đã có 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan Nha khoa.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: Lương + Hoa hồng theo Doanh thu.
• Chính sách – phụ cấp khác: Lương tháng 13; Thưởng Lễ Tết; Chính sách ghi nhận thâm niên; Chính sách Hiếu Hỷ, Ốm đau, Thai sản;
• Chính sách Công tác phí theo quy định Công ty.
• Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
• Tham gia BHXH, BHYT, BHBB theo quy định nhà nước.
• Được mua BH tai nạn 24h
• Công ty trang bị máy pha Café, Café, Sữa …phục vụ cho nhân viên
• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ trong nước và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
