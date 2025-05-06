Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 223 Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Miền Nam, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: 07h45 - 17h00 (Nghỉ trưa 11h45 - 13h00); Nghỉ chiều Thứ bảy và Chủ nhật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Năng động, Nhanh nhẹn, Nói năng mạch lạc rõ ràng.

• Chịu khó và Đam mê kiếm tiền.

• Có tinh thần cầu tiến, kỹ năng làm việc nhóm.

• Biết viết nội dung đăng Facebook quảng cáo sản phẩm là một lợi thế.

• Ưu tiên các ứng viên đã có 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan Nha khoa.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương + Hoa hồng theo Doanh thu.

• Chính sách – phụ cấp khác: Lương tháng 13; Thưởng Lễ Tết; Chính sách ghi nhận thâm niên; Chính sách Hiếu Hỷ, Ốm đau, Thai sản;

• Chính sách Công tác phí theo quy định Công ty.

• Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

• Tham gia BHXH, BHYT, BHBB theo quy định nhà nước.

• Được mua BH tai nạn 24h

• Công ty trang bị máy pha Café, Café, Sữa …phục vụ cho nhân viên

• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ trong nước và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

