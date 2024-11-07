Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vip Smart Business Solutions làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vip Smart Business Solutions
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- You will be managing client relationships by responding to account inquiries and troubleshooting equipment errors.
- You will be required to answer incoming calls, make outbound calls, resolve technical issues, download equipment,
- Fulfill customers' service requests, and keep detailed notes.
* Benefits:
- Good starting salary
- Performance-based bonuses
- Paid vacation/holidays
- Health/Social insurance
- 5 day work week
- Work nights and some weekends (hours may vary 10pm-8am)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- English skills: Intermediate level
- General knowledge of Microsoft Office programs
- Job Types: Full-time, paid training, competitive salary, benefits: insurance, vacation...
Tại Công Ty TNHH Vip Smart Business Solutions Thì Được Hưởng Những Gì
Quận Hải Châu,
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vip Smart Business Solutions
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
