Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng về mảng tiệc, hội nghị. Tư vấn cho khách hàng về cách thức tổ chức và phương án hợp lý.

Phụ trách kinh doanh các sản phẩm dịch vụ liên quan đến hội nghị và tiệc nói chung.

Triển khai toàn bộ hội nghị, sự kiện, tiệc cho khách sạn (tiệc cưới, tiệc ăn uống/ gala của đoàn, hội nghị,...).

Phụ trách việc triển khai hợp đồng yêu cầu đặt dịch vụ từ đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Điều phối (EO – Even order) bảng phân bố chi tiết sự kiện/ yến tiệc cho khách đoàn, lẻ….

Phụ trách cung cấp báo giá theo yêu cầu khách hàng khi cần thiết;

Lên ý tưởng, kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi để đẩy mạnh sales các dịch vụ mảng tiệc, gala, hội nghị vào các dịp Lễ, ngày kỷ niệm

Chuyển tiếp (sales leads) những yêu cần báo giá/ đặt phòng được yêu cầu từ khách hàng từ những khu vực được phân định cho từng nhân viên kinh doanh phụ trách.

Phối hợp chặt chẽ với toàn bộ nhân viên kinh doanh để theo dõi việc thực thi của các báo giá hoặc đang thương lượng, gồm (đã chốt sales hoặc/ hay còn một số điều khoản đang thương lượng hay điều khoản khác,…).1 Sales excecutive (event)

Hỗ trợ với Sales Co-ordinator để phối hợp với bộ phận F&B và đội ngũ nhân viên kinh doanh cập nhật, thông tin tình trạng đoàn cho tất cả sự kiện/ tiệc.